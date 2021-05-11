Раміна Есхакзай заручилася та виходить заміж

Зірка опублікувала фото з обручкою

Нещодавно популярна інтерв’юерка Раміна Есхакзай заручилася з адвокатом Євгеном Проніним. Юрист освідчився коханій під час спільного відпочинку на Мальдівах.

Спочатку про заручини поповзли чутки у ЗМІ і лише потім пара зізналася, що справді скоро одружиться. Про це у своєму Instagram розповіла сама Раміна, опублікувавши фото з обручкою.

«Раз все уже знают, таки да. Он это сделал», – підписала пост наречена.

Підписники зірки у соціальній мережі одразу почали вітати інтерв’юерку. Проте, знайшлися і такі, хто був незадоволений маленьким камінчиком на обручці. Раміна одразу відповіла хейтерам.

«Умение радоваться за других – черта хороших и самодостаточных людей. Хорошо, что таких у меня 99,9%. А те курочки, которые не оценили размер бриллианта, меня порадовали. Хотелось им, чтобы у меня был булыжник на пальце. Побольше. Дело вкуса. Он или есть, или тебе всегда мало».

Читай також:

Через відсутність інклюзивності: Netflix і Amazon оголосили бойкот «Золотому глобусу»

TVORCHI поринули у ретро та футуризм. Дивимося кліп «Віч-на-Віч»