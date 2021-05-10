TVORCHI (Творчі) презентували кліп Віч-на-Віч: дивимося!

У відео креатори поєднали ще й реальний та віртуальний світи.

«Віч-на-Віч» – це історія одного героя на зламі двох світів. Сюжет розкриває історію героя (Джеффрі), що залишившись віч-на-віч з собою, поринає у віртуальну реальність за допомогою музичного провідника (Андрія) та VR-окулярів. У паралельному світі герой зустрічає особливу дівчину, та йому залишається з’ясувати: вона справжня чи це лише голографічна метафора у його свідомості.

– Тільки наодинці з собою ми можемо відповісти відверто, чого нам насправді хочеться. Завдяки VR-окулярам ми показали, що можна, зрозуміти свої бажання, заглянувши в себе, в наш особистий світ, – розповіли TVORCHI. – Але в той же час, ми даємо зрозуміти, що тільки в реальному житті ми можемо втілювати бажання по-справжньому, відчувати і переживати всі емоції.

Режисером кліпу «Віч-на-Віч» став Кирило Сулига, відомий реалізацією масштабних рекламних та фешн кампейнів. Це вже друга спільна робота TVORCHI з режисером: раніше Кирило зняв для гурту кліп #не_танцюю, який на YouTube переглянули вже більше 1,5 млн разів.

Для образів креаторів стилісти підібрали ретро-стиль 80-их років, який був заявлений раніше на обкладинці треку «Віч-на-Віч». У футуризм занурюють кадри, реалізовані завдяки технологіям під час зйомки та монтажу. Знімальний процес тривав більше 14 годин.

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