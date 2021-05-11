Netflix і Amazon оголосили бойкот Золотому глобусу

Платформи не будуть висувати свої фільми та серіали на премію

Стрімінгові сервіси Netflix та Amazon Studious влаштували бойкот «Золотому глобусу», звинувативши Голлівудську асоціацію іноземної преси (HFPA) у «відсутності інклюзивності» серед її членів. Про це повідомляє Deadline.

«Ми припиняємо будь-яку діяльність з цією організацією, поки не відбудуться більш суттєві зміни», – заявив очільник Netflix Тед Сарандос.

Глава Amazon Studios Дженніфер Салком виступила з аналогічною заявою: «Ми не працюємо з HFPA відтоді, як ці проблеми були озвучені вперше. Як і вся індустрія, ми чекаємо щирого та істотного рішення, перш ніж рухатися далі».

І хоча 6 травня у HFPA проголосували за реорганізацію, пообіцявши до кінця 2021 року набрати до асоціації не менше 20 нових членів, зробивши акцент на темношкірих представниках, а протягом півтора року – збільшити загальну кількість членів HFPA на 50%, компанії відмовилися висувати свої фільми та серіали на премію «Золотий глобус».

Президент асоціації Алі Сар вже відреагував на заяву Netflix: «Хочемо запевнити, що старанно працюємо над кожним із проблемних напрямків. Наш план відображає думку як наших прихильників, так і наших критиків. Ми щиро віримо в те, що він приведе нас до значних реформ, а вся індустрія зможе цим пишатися».

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