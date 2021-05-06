Як виглядають герої приквела «Гри престолів»? Дивись фото
Американський телеканал HBO представив перших героїв приквела «Гри престолів», показавши їхні фото зі зйомок проекту.
Фото героїв приквелу було опубліковано на офіційній сторінці серіалу під назвою «Будинок дракона» у Facebook.
Тепер фанати всесвіту Вестерос нарешті дізналися, як виглядатимуть принцеса Раеніра Таргаріен і принц Деймон Таргаріен, мореплавець і політик Корлис Веларіон на прізвисько Морський Змій, а також Алісента і Отто Хайтауер.
Відомо, що костюмами в «Будинку дракона» займається Джені Тейма, яка не працювала над «Грою престолів». Але їй вдалося зберегти візуальний стиль нарядів, створений для оригінального серіалу.
Нагадаємо, «Будинок дракона» вийде на НВО у 2022 році. Події серіалу будуть відбуватися на континенті Вестерос за кілька століть до подій «Ігри престолів» і розкажуть про період під назвою «Танець драконів».
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