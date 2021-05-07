Тихе місце 2: дивитися офіційний трейлер

Студія Paramount Pictures представила фінальний трейлер фільму «Тихе місце 2».

«Тихе місце 2» – дивитися трейлер онлайн:

У другій частині франшизи родина продовжує боротися за життя у повній тиші! Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім’я з’ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.

До головних ролей повернулися Емілі Блант та Кіліан Мерфі. А режисером «Тихе місце 2» знову став Джон Красінскі.

– Не зважаючи на те, що перша частина отримала шалений відгук серед глядацької аудиторії, ми відчували, що цей фактор не має стати визначальним критерієм зйомок сиквелу. Нам потрібний був Джон Красінскі з його неповторним баченням, креативністю та глибиною мислення. Звісно, наше рішення мало резонувати з його внутрішнім станом. Іноді мозок Джона нагадує мені кодовий замок, лише відшукавши правильний шифр, ти зможеш його відкрити. Саме такого ефекту ми прагнули досягнути на шляху до пошуку нових ідей, – розповів Бредлі Фуллер.

Прем’єра фільму «Тихе місце 2» відбудеться вже 27 травня.

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