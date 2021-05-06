Адель показала архівні фото до та після схуднення

Нещодавно, 5 травня, британська співачка Адель відсвяткувала свій 33-й день народження. З цієї нагоди селебріті вирішила поділитися з фанатами та підписниками своїми рідкісними архівними фото, які до цього не бачила широка публіка.

Знімки Адель опублікувала у своєму Instagram. на фото зірка по казала себе у різний період життя – до та після схуднення. На старих кадрах Адель на вечірці, вдома і за лаштунками концерту. Видно, що селебріті максимально щаслива, а її фігура заслуговує на окремі оплески. Яка сила волі!

Фото: Getty Images

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