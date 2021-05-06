Останній лист від твого коханого: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фільму «Останній лист від твого коханого».

«Останній лист від твого коханого» – дивитися трейлер онлайн:

Події стрічки відбуватимуться в шістдесяті роки минулого століття. Журналістка Еллі отримує серію листів, на сторінках яких буде розгортатися заборонений роман двох молодих людей. Після цього Еллі захоче дізнатися про пару якомога більше. І виявиться, що закохані з минулого століття досі живі, але більше не спілкується. Елі спробує відродити їхнє кохання, адже кожен заслуговує на другий шанс.

Фільм знятий за однойменною книгою автори бестселеру «До зустрічі з тобою» Джоджо Мойєс. Головні ролі зіграли Фелісіті Джонс, Шейлін Вудлі і Каллум Тернер.

Прем’єра фільму «Останній лист від твого коханого» запланована на 23 липня цього року.

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