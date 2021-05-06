Блогери: Принц Вільям та Кейт Міддлтон зробили свій YouTube-канал
Герцоги Кембриджські тепер пилитимуть контент
Принц Вільям та Кейт Міддлтон запустили власний канал на YouTube. Про це стало відомо з Instagram королівської пари.
«Краще пізно, ніж ніколи, – тепер ми на YouTube», – підписали відеопост Кейт та Вільям.
Менше ніж за добу канал герцогів набрав більше 200 тисяч підписників, а їхній перший короткий вітальний ролик – більше мільйона переглядів.
Що саме збираються принц Вільям та Кейт Мідлтон показувати у себе на YouTube-каналі, поки невідомо. Але у першому 25-секундному відео пара заохочує усіх слідкувати за їхнім королівським життям.
Фото: Getty Images
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