Дженніфер Лопес помітили у компанії колишнього
Ексбойфренд приїздив до будинку селебріті
Американську співачку та акторку Дженніфер Лопес застукали у компанії одного з її колишніх після розриву заручин з Алексом Родрігесом. Ним виявився Бен Аффлек! Папараці помітили Бена Аффлека, який приїздив до будинку співачки, що знаходиться в Лос-Анджелесі.
За словами очевидців, Бен залишив свій Mercedes у готелі Bel Air. Пізніше за ним приїхав білий Escalade, в якому сиділа Джей Ло, і селебріті вирушили у напрямку будинку Дженніфер Лопес. Потім актор повернувся до готелю на авто співачки, і вже звідти поїхав кудись на своєму Mercedes.
Цікаво, що Бен Аффлек теж нещодавно пережив розставання з акторкою Аною де Армас. Схоже, що селебріті втішають одне одного у непростий час.
Фото: Getty Images
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