Дженніфер Лопес помітили у компанії колишнього

Ексбойфренд приїздив до будинку селебріті

Американську співачку та акторку Дженніфер Лопес застукали у компанії одного з її колишніх після розриву заручин з Алексом Родрігесом. Ним виявився Бен Аффлек! Папараці помітили Бена Аффлека, який приїздив до будинку співачки, що знаходиться в Лос-Анджелесі.

За словами очевидців, Бен залишив свій Mercedes у готелі Bel Air. Пізніше за ним приїхав білий Escalade, в якому сиділа Джей Ло, і селебріті вирушили у напрямку будинку Дженніфер Лопес. Потім актор повернувся до готелю на авто співачки, і вже звідти поїхав кудись на своєму Mercedes.

Цікаво, що Бен Аффлек теж нещодавно пережив розставання з акторкою Аною де Армас. Схоже, що селебріті втішають одне одного у непростий час.

Фото: Getty Images

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