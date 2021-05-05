Вілл Сміт розірвав мережу оголеним видео

Селебріті збирається привести себе у форму

Американський актор Вілл Сміт опублікував своє сміливе відео у самих трусах. Ролик з’явився в Instagram селебріті і розірвав соціальну мережу своєю сміливістю та щирістю.

На відео Вілл Сміт позує у смішній позі в чорних трусах, показавши свій животик. У попередньому пості зірка написав, що перебуває у своїй найгіршій формі, тому прийшов час це змінити. Він зізнався, що карантин пішов не на користі його фізичній формі, але з цим покінчено.

«Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченну кількість днів. Я люблю це тіло, але хочу почуватися краще», – написав актор.

Фото: Getty Images

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