Медитація в туалеті: Netflix запустив «нескінченну» трансляцію до 20-річчя «Шрека»
Стрімінговий сервіс Netflix вирішив відзначити 20-річчя з виходу першого мультфільму «Шрек» у дуже незвичайний спосіб. Платформа запустила трансляцію на YouTube з картинкою туалету на болоті з анімації.
Тепер на фоні легендарної локації звучить медитація, яка складається зі заспокійливих звуків природи, що звучать на тлі легендарної локації.
Трансляція розпочалася ще 22 квітня і досі триває. Схоже, що вона може стати нескінченною. Цікаво, чи побачимо ми, як Шрек вийде з туалету.
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