Netflix запустив нескінченну трансляцію до 20-річчя Шрека

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив відзначити 20-річчя з виходу першого мультфільму «Шрек» у дуже незвичайний спосіб. Платформа запустила трансляцію на YouTube з картинкою туалету на болоті з анімації.

Тепер на фоні легендарної локації звучить медитація, яка складається зі заспокійливих звуків природи, що звучать на тлі легендарної локації.

Трансляція розпочалася ще 22 квітня і досі триває. Схоже, що вона може стати нескінченною. Цікаво, чи побачимо ми, як Шрек вийде з туалету.

Читай також:

Блогери: Принц Вільям та Кейт Міддлтон зробили свій YouTube-канал

Дженніфер Лопес помітили у компанії колишнього