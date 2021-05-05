Єлизавета II нагородила бренд секс-іграшок

Компанія з продажу товарів для дорослих отримала королівську відзнаку

Королева Єлизавета ІІ нагородила бренд секс-іграшок «Lovehoney». Такої честі компанія удостоїлася за досягнення в сфері підприємництва Queen’s Award for Enterprise.

«За безперервне видатне зростання» – так офіційно королева Великобританії Єлизавета II відзначила досягнення виробника секс-іграшок «Lovehoney». Продажі бренду за кордоном з 2015 року зросли з $ 16 до $ 80 мільйонів.

Це не проста формальність. Тепер на кожній упаковці красуватиметься емблема корони. А сам бренд впродовж п’яти років зможе використовувати емблему QAFE в рекламі і на упаковках.

Фото: Getty Images

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