Одна велика родина у трейлері нових фільмів Marvel

Що варто очікувати від кіновсесвіту

Marvel Studios презентував трейлер нових фільмів, які поповнять колекцію супергеройських стрічок вже цього року.

У відео показано перші кадри «Eternals» із Анджеліною Джолі та Сальмою Хаєк, «Shang-Chi», «Black Widow», «Spider-man». Їх покажуть в кінотеатрах уже цього року. А також у трейлері показано фрагменти фільмів 2022 року – «Black Panther: Wakanda Forever» та «The Marvels».

Закадровий текст начитав Стен Лі – колишній головний редактор Marvel Comics та співавтор багатьох супергероїв цього фантастичного всесвіту.

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