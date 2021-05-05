Білл Ґейтс розлучається з дружиною

Парі розділити 124 мільярдів доларів

Американський бізнесмен та засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу. Днями цією новиною вибухнули усі західні ЗМІ.

Про розлучення усьому світу повідомив сам Білл Ґейтс на своїй сторінці у Twitter. Причиною такого рішення він назвав невіру в подальший спільний розвиток.

«Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми прийняли рішення розірвати шлюб. За ці 27 років ми виростили трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб усі люди могли вести здорове і продуктивне життя. Ми як і раніше поділяємо віру в цю місію і будемо продовжувати нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо йти далі разом як пара на цьому новому етапі нашого життя», – написав Білл Ґейтс.

Тепер найголовнішим питанням залишається те, як подружжя поділить 124 мільярди доларів, у які оцінюються статки генерального директора Microsoft.

Нагадаємо, що Білл Ґейтс та його дружина Мелінда познайомилися у 1987 році саме в компанії Microsoft. Одружилася пара на Гаваях в 1994 році. Разом вони виховують трьох дітей.

Фото: Getty Images

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