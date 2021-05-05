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Письменницький дебют: Меган Маркл написала дитячу книгу

Меган Маркл написала дитячу книгу

Герцогиня Сассекська видасть історію для дітей

Дружина принца Гаррі Меган Маркл написала дитячу книгу під назвою «Лавка». Вона призначена для маленьких читачів віком 3-7 років. Про це повідомляється на сайті благодійної організації герцогів Сассекських «Archewell».

«Лавка» буде розповідати зворушливу історію про особливий зв’язок між батьком і сином, але очима матері. Натхненням на таку книгу став вірш, який Меган Маркл присвятила принцу Гаррі одразу після народження сина Арчі.

Меган Маркл написала дитячу книгу

«Письменницький дебют герцогині Сассекської, натхненний її чоловіком і сином, зворушливо відображає розвиваються і поглиблюється відносини між батьками і синами і нагадує нам про багатьох способах, якими любов може формуватися і виражатися в сучасній сім’ї», – йдеться в офіційній заяві.

Книга була проілюстрована аніматором Крістіаном Робінсоном, чиє портфоліо включає в себе «Вулицю Сезам» та мультики для Pixar.

«Крістіан додав цієї історії красивих і просто неземних акварельних ілюстрацій, які передають радість і комфорт відносин між батьками і синами з усіх верств суспільства. Це було особливо важливо для мене, і ми з Крістіаном тісно співпрацювали, щоб зобразити цю особливу зв’язок через інклюзивну лінзу. Я сподіваюся, що «Лавка» знайде відгук в кожній родині, незалежно від її складу, так само, як і в моїй», – прокоментувала Меган Маркл.

Книгу Меган Маркл «Лавка» можна буде придбати вже з 8 червня. Зараз на неї відкрито передзамовлення. Ціна складає 18,99 доларів (близько 527 грн).

Фото: Getty Images

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