Герцогиня Сассекська видасть історію для дітей

Дружина принца Гаррі Меган Маркл написала дитячу книгу під назвою «Лавка». Вона призначена для маленьких читачів віком 3-7 років. Про це повідомляється на сайті благодійної організації герцогів Сассекських «Archewell».

«Лавка» буде розповідати зворушливу історію про особливий зв’язок між батьком і сином, але очима матері. Натхненням на таку книгу став вірш, який Меган Маркл присвятила принцу Гаррі одразу після народження сина Арчі.

«Письменницький дебют герцогині Сассекської, натхненний її чоловіком і сином, зворушливо відображає розвиваються і поглиблюється відносини між батьками і синами і нагадує нам про багатьох способах, якими любов може формуватися і виражатися в сучасній сім’ї», – йдеться в офіційній заяві.

Книга була проілюстрована аніматором Крістіаном Робінсоном, чиє портфоліо включає в себе «Вулицю Сезам» та мультики для Pixar.

«Крістіан додав цієї історії красивих і просто неземних акварельних ілюстрацій, які передають радість і комфорт відносин між батьками і синами з усіх верств суспільства. Це було особливо важливо для мене, і ми з Крістіаном тісно співпрацювали, щоб зобразити цю особливу зв’язок через інклюзивну лінзу. Я сподіваюся, що «Лавка» знайде відгук в кожній родині, незалежно від її складу, так само, як і в моїй», – прокоментувала Меган Маркл.

Книгу Меган Маркл «Лавка» можна буде придбати вже з 8 червня. Зараз на неї відкрито передзамовлення. Ціна складає 18,99 доларів (близько 527 грн).

Фото: Getty Images

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