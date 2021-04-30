Агонь&Jah Khalib – Гори-гори: слухати онлайн

Український гурт «Агонія» і казахстанський співак Jah Khalib представили несподівану колаборацію під назвою «Гори-гори».

Слухати нову пісню Агонь&Jah Khalib – «Гори-гори» онлайн:

«Гори-гори» – результат спонтанної зустрічі артистів на київській студії і сама «доросла» пісня в репертуарі агонії. Jah Khalib розповідає, що вперше почув «Гори-гори» в демо-версії і його зачепив приспів. Багато в чому завдяки приспіву і народилася ідея колаборації з групою агонії. За годину була зроблена нове аранжування в соул-стилістиці, а приспів, нагадує дитячу пісню, підказав подальший напрямок в роботі над треком. Учасники записали для композиції дитячий хор – так остаточно оформився посил «Гори-гори».

– Для мене це дуже важлива пісня, тому що я сильно хочу дітей. Я задоволений тим, що вийшло, хоча зазвичай дуети з іншими виконавцями даються мені непросто, це завжди випробування, – поділився Jah Khalib.

За словами Кости Боровського початкова версія треку була написана Сашком Чемеровим, творцем легендарного українського гранж-колективу «Димна Суміш», автором пісень «Агонія» і Quest Pistols і мала іншу спрямованість, але Jah Khalib запропонував змінити текст – і заспівати послання дітям. У «Гори-гори» Костя співає про свою дочку Явдоху – і вперше за всю історію колективу ділиться батьківськими почуттями.

– «Гори-гори» – це ода дітям, нашим маленьким провідникам любові. Ми співаємо про батьківську турботу і любов, оберігаючи душі своїх народжених і майбутніх дітей. Ми хочемо, щоб наші діти жили легко і граючи в світі і радості, і нехай все у них трапляється з волі провидіння. «Гори-гори» – це капсула часу майбутньому поколінню, в якій запечатаний сенс любові і підтримки, – поділився Антон Савлепов.

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