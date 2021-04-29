Що принц Вільям подарував Кейт Мідлтон на річницю весілля?

Звичайно, що святкування десятиріччя шлюбу не обійшлося без коштовних подарунків

Рівно десять років тому, 29 квітня 2011 року уся Великобританія була прикута до екранів телевізорів, спостерігаючи за весіллям принца Вільяма та Кейдт Мідлтон. Здається, що це було зовсім нещодавно. Але сьогодні пара святкує свою вже десяту річницю весілля.

На честь особистого свята королівського подружжя прес-служба Букінгемського палацу опублікувала офіційні святкові фото герцогів. Західні експерти та журналісти вже дослідити це фото та помітили на ньому дещо цікаве.

На фото на шиї у Кейт Міддлтон красується прикраса, яку, здається, раніше герцогиня не носила. Тому працівники медіа припустили, що вона нова, тобто принц Вільям подарував дружині коштовний кулон річницю. Британським журналістом вдалося з’ясувати, що це кулон з 18-каратного білого золота британського бренду Asprey у вигляді квітки, посипаного дрібними діамантами. Його вартість становить 9 000 фунтів стерлінгів. На сайті форма ювелірної прикраси описана як «класична англійська ромашка».

Фото: Getty Images

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