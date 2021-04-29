Що відомо про другий сезон серіалу Чому жінки вбивають

Аж не віриться, що від прем’єри першого сезону серіалу «Чому жінки вбивають» пройшло вже два роки. І ось його творець Марк Черрі та стрімн-сервіс CBS All Access порадують фанатів новим сезоном вже цього літа!

Прем’єра другого сезону серіалу «Чому жінки вбивають» запланована на 4 червня! Сезон складатиметься з десяти серій, які виходитимуть щотижня.

Відомо, що у новому сезоні будуть нові актори, які зіграють нових персонажів з новою історією. Адже усі три сюжетні першого сезону отримали своє логічне завершення. Творці знову покажуть, що може змусити жінок до вбивства. Події будуть розгортатися у 1949. Одна з історій буде присвячена парі, чий шлюб виявляється під загрозою, коли дружина дізнається, що її чоловік зовсім не нешкідливий ветеринар.

Дивіться другий сезон «Чому жінки вбивають» вже 4 червня.

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