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Нові пари, нові проблеми та нові способи вбивства: що відомо про другий сезон серіалу «Чому жінки вбивають»

Що відомо про другий сезон серіалу Чому жінки вбивають

Аж не віриться, що від прем’єри першого сезону серіалу «Чому жінки вбивають» пройшло вже два роки. І ось його творець Марк Черрі та стрімн-сервіс CBS All Access порадують фанатів новим сезоном вже цього літа!

Прем’єра другого сезону серіалу «Чому жінки вбивають» запланована на 4 червня! Сезон складатиметься з десяти серій, які виходитимуть щотижня.

Відомо, що у новому сезоні будуть нові актори, які зіграють нових персонажів з новою історією. Адже усі три сюжетні першого сезону отримали своє логічне завершення. Творці знову покажуть, що може змусити жінок до вбивства. Події будуть розгортатися у 1949. Одна з історій буде присвячена парі, чий шлюб виявляється під загрозою, коли дружина дізнається, що її чоловік зовсім не нешкідливий ветеринар.

Дивіться другий сезон «Чому жінки вбивають» вже 4 червня.

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