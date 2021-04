Меган Маркл і принц Гаррі виступить на концерті

Селебріті разом підтримають вакцинацію від COVID-19

Королівське подружжя Меган Маркл та принц Гаррі стануть частиною майбутнього благодійного концерту Global Citizen`s Vax Live: The Concert to Reunite the World. Він проводиться на підтримку вакцинації від коронавірусу.

Відомо, що герцоги Сасекські стали головами кампанії Vax Live event, організованою групою по боротьбі з бідністю Global Citizen. А тому вони вийдуть на сцену з промовою, щоб привернути увагу на важливість вакцинації від коронавірусу.

«За останній рік наш світ пережив біль і втрати в боротьбі за життя. Тепер нам потрібно одужати і зцілитися разом. Ми повинні домагатися справедливого розподілу вакцин і тим самим відновити віру в нашу загальну людяність. Місія не могла бути більш нагальною і важливою », – йдеться в заяві Гаррі і Меган.

Ведучою концерту стане Селена Гомес. Також на івенті виступлять Дженніфер Лопес, група Foo Fighters і Едді Веддер, президент США Джо Байден, віце-президент США Камала Харріс, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

Пряма трансляція концерту Global Citizen`s Vax Live: The Concert to Reunite the World відбудеться 8 травня.

Фото: Getty Images

Читай також:

В очікуванні новинок: Netflix випустив трейлер своїх літніх прем’єр

«Не, ну Гарри!»: Вєрка Сердючка знову викрила крадіжку образу Гаррі Стайлса