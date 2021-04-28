Вєрка Сердючка знову викрила крадіжку образу Гаррі Стайлса

Співачка звинуватила селебріті у черговому плагіаті

Найяскравіша зірка українського шоу-бізнесу Вєрка Сердючка не перестає дивувати своїх підписників черговими колажами з образами американського співака Гаррі Стайлса. Схоже, що селебріті таки надихається луками нашої артистки.

Цього разу в Instagram Вєрка Сердючка показала своє фото у шубі та порівняла його зі знімком Гаррі Стайлса у схожому вбранні від Gucci Beloved.

«Не, ну Гарри!» – підписала колаж селебріті.

Підписникам зірки сподобався гумор Вєрки Сердючки. У коментарях колеги підтримали хіхі-хаха артистки.

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