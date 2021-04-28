Netflix випустив трейлер своїх літніх прем’єр

Стрімінговий сервіс Netflix бомбанув інтригуючий трейлер усіх своїх фільмів, які вийдуть на платформі вже у травні та влітку!

У трейлері показано кадри уривки з «Армії мерців» Зака ​​Снайдера, трилера «Жінка у вікні», мультика «Мітчелли проти машин», «The Sweet Girl» з Джейсоном Момоа, документальної картини про художника Боба Россі і драми «Fatherhood» з Кевіном Хартом. Багато з проектів вже давно отримали власні трейлери, а інші ж – з’явилися в цьому відео вперше. Це не просто нарізка різних кадрів з майбутніх прем’єр, у трейлері також взяли участь актори, які грають у цих фільмах. За задумом, вони теж переглядають уривки фільмів та реагують на них.

Цього літа Netflix хоче зробити вільний час своїх підписників особливо насиченим, адже випускатиме нові фільми ледь не щотижня. Платформа збирається показати як мінімум 31 фільм з лінійки Originals.

Фото: IStock

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