Артист готується до самостійного «плавання»

Український співак та учасник гурту MOZGI Позитив заявив про сольну кар’єру! Про це зірка розповів у програмі «Зірковий шлях».

Виявляється, що після розпаду гурту «Время и Стекло» знаменитість теж задумався про сольну кар’єру слідом за колегою Надею Дорофєєвою. Поки артист не збирається завершувати співпрацю з гуртом MOZGI, але все ж також планує співати як самостійно.

– Буде сольна кар’єра. Сподіваюся, все вдасться. Зараз сиджу на студії, думаю над матеріалом, які пісні робити. Адже є безліч творів, які вже написані, – поділився Позитив.

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