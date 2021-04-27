Адель затусила на вечірці на честь «Оскару» (ВІДЕО)
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Британська співачка Адель вже довгий час не з’являлася на публіці. Але таку гучну подію, як «Оскар-2021», пропустити не змогла навіть вона. Точніше, навіть не саму церемонію вручення престижної нагороди, а закриту вечірку на честь «Оскару».
Ніхто б і не дізнався, що британка активно тусується на головній закритій паті року, якби не соціальні мережі. Друзі співачки виклали фото та відео з Адель у своїх Instagram.
У соціальній мережі з’явилося фото з вечірки, на якому Адель насолоджувалася коктейлями та співала пісню Дженніфер Лопес «I’m Real». Вона була одягнена в об’ємний костюм жовтого відтінку від бренду Lapointe та чорний топ.
Також фото з Адель з цієї ж події опублікувала акторка Амбер Чардае Робінсон.
Фото: Getty Images
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