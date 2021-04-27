Адель затусила на вечірці на честь «Оскару» (ВІДЕО)

Вперше за кілька місяців селебріті повернулася до світського життя

Британська співачка Адель вже довгий час не з’являлася на публіці. Але таку гучну подію, як «Оскар-2021», пропустити не змогла навіть вона. Точніше, навіть не саму церемонію вручення престижної нагороди, а закриту вечірку на честь «Оскару».

Ніхто б і не дізнався, що британка активно тусується на головній закритій паті року, якби не соціальні мережі. Друзі співачки виклали фото та відео з Адель у своїх Instagram.

У соціальній мережі з’явилося фото з вечірки, на якому Адель насолоджувалася коктейлями та співала пісню Дженніфер Лопес «I’m Real». Вона була одягнена в об’ємний костюм жовтого відтінку від бренду Lapointe та чорний топ.

Також фото з Адель з цієї ж події опублікувала акторка Амбер Чардае Робінсон.

Фото: Getty Images

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