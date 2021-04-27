У Голлівуді знімуть рімейк фільму Ще по одній

Селебріті також виступить продюсером проекту

Нещодавно компанія Appian Way, якою володіє Леонардо Ді Капріо, вирішили зняти рімейк данського фільму «Ще по одній». А сам оскароносний актор зіграє у ньому головну роль. Про це пише Deadline.

На придбання прав на фільм «Ще по одній» претендував не тільки Ді Капріо, а й Джейк Джилленгол і Елізабет Бенкс. Але режисер оригінальної картини Томас Вінтерберг віддав перевагу Леонардо Ді Капріо, щоб побачити його у в образі чоловіка середніх років у кризі.

Нагадаємо, що данський фільм «Ще по одній» розповідає про чотирьох вчителів, які вирішують провести експеримент про позитивний вплив невеликої дози алкоголю в день на їхнє життя. Картина навіть отримала «Оскар» у номінації «Кращий іноземний фільм».

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