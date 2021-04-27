Опра Вінфрі – про інтерв’ю з Меган Маркл та принцом Гаррі

Селебріті зізналася, що не очікувала таких зізнань від пари

Скандальне інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі досі не втрачає своєї актуальності. Усі обговорюють, як непросто довелося Меган змиритися з правилами королівської родини та через що пройшла пара у зв’язку з надмірною увагою преси. Свої думки щодо інтерв’ю встигли висловити усі старші члени королівської родини, а тепер настав час і самої Опри Вінфрі.

Під час бесіди з телеведучою Ненсі О’Делл Опра Вінфрі зізналася, що не очікувала, що інтерв’ю з Меган та Гаррі вийде настільки відвертим.

– Я довго готувалася до цієї зустрічі. Всякий раз, коли я беру інтерв’ю на тему чогось дуже важливого, я розмовляю з ними заздалегідь. Нам не вдалося зустрітися з Меган і Гаррі заздалегідь, але я написала їм і сказала, що для мене важливо. Для нас було важливо розповісти правду. Вони хотіли поділитися своєю історією і зробити це таким чином, щоб все було максимально чесно, – поділилася Опра Вінфрі.

Також телеведуча додала, що до деяких одкровень пари вона була зовсім не готова. Наприклад, обговорення членів королівської сім’ї щодо кольору шкіри Арчі.

Фото: Getty Images

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