Серіал «Ейфорія» перетворився на серію книг
Кожна книга відповідає одній серії
Студія A24 випустила книги про перший сезон серіалу «Ейфорія». Всього до серії увійшло вісім книг, які відповідають окремим серіям проекту.
Кожна книга є просто сценаріями до епізодів, до яких також увійшли інтерв’ю з творцями та акторами: Зендеєю, Алексою Демі та Барбі Феррейрою, візажисткою Даніеллою Деві, композитором Labrinth, хореографом Раяном Геффінгтоном і художницею з костюмів Зайді Бівенс. Окрім цього, у кожній книзі можна буде побачити фото зі знімального майданчика, зроблені Джейкобом Елорді, і малюнки зі скетчбука Гантер Шафер.
Книги по «Ейфорії» надійдуть у продаж вже 27 квітня. Вартість набору буде складати 98 доларів.
Читай також:
Червона доріжка премії «Оскар-2021»! Найкращі вбрання зірок (ФОТО)
З ким саме: Дженніфер Лопес почала бачитися з колишнім після розриву з нареченим