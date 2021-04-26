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Натхненна Біллі Айліш: Селена Гомес стала блондою!

Селена Гомес стала блондою!

Тепер зірку просто не впізнати

Американська співачка Селена Гомес кардинально змінила імідж. Нещодавно вона змінила свій темний колір волосся на абсолютний блонд!

Фото з новим кольором волосся Селена Гомес поділилася в Instagram свого бренду косметики Rare Beauty.

На зміну образу зірки знадобилося цілих вісім годин. А про увесь процес розповіла перукарка знаменитості.

– Селена любить природні образи, але в цього разу зважилася на великі зміни. Ми створили їй ідеальний холодний блонд, який поєднується з теплим тоном її шкіри. Завдяки цьому їй не доведеться коригувати свій повсякденний макіяж. Процес перевтілення був довгим. Нам знадобилося: 200 шматочків фольги, кілька упаковок безпечного освітлювача і вісім годин магії. Але це безперечно було того варте! Волосся Селени не пошкоджене, – розповіла перукарка зірки виданню Daily Star.

Фото: Getty Images

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