Селена Гомес стала блондою!

Тепер зірку просто не впізнати

Американська співачка Селена Гомес кардинально змінила імідж. Нещодавно вона змінила свій темний колір волосся на абсолютний блонд!

Фото з новим кольором волосся Селена Гомес поділилася в Instagram свого бренду косметики Rare Beauty.

На зміну образу зірки знадобилося цілих вісім годин. А про увесь процес розповіла перукарка знаменитості.

– Селена любить природні образи, але в цього разу зважилася на великі зміни. Ми створили їй ідеальний холодний блонд, який поєднується з теплим тоном її шкіри. Завдяки цьому їй не доведеться коригувати свій повсякденний макіяж. Процес перевтілення був довгим. Нам знадобилося: 200 шматочків фольги, кілька упаковок безпечного освітлювача і вісім годин магії. Але це безперечно було того варте! Волосся Селени не пошкоджене, – розповіла перукарка зірки виданню Daily Star.

Фото: Getty Images

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