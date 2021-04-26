Оскар 2021: кращі наряди зірок з червоної доріжки (ФОТО)

«Оскар-2021» завершився! Дивися добірку найкращих зіркових образів з цього заходу

В ніч з 25 на 26 квітня у Голлівуді відбулася 93-а церемонія вручення «Оскара» — найбільш престижної премії у галузі кінематографу. Заповітні статуетки щорічно вручає Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, їх отримують кращі представники індустрії за внесок в її розвиток. До слова, повний список переможців премії «Оскар-2021» уже є на сайті Нового каналу, швидше за переходь за посиланням!

Якщо ж ти вже знаєш головні підсумки вечора, лови добірку кращих зіркових нарядів з червоної доріжки церемонії. Варто визнати, цього року гості заходу перевершили самих себе. Оціни оскаровські образи знаменитостей і обов’язково розкажи про своїх фаворитів у наших соціальних мережах!

Ніколетт Робінсон і Леслі Одом-молодший

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Стівен Ян

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Кері Малліган

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Різ Ахмед і Фатіма Фархін Мірза

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Зендея

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Лакіт Стенфілд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Ванесса Кірбі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Андра Дей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Емералд Феннелл

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy)

Скарлетт Йоганссон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прокат платьев и костюмов Уфа (@rentaholic)

Геллі Беррі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zvezda.gram (@top_celebrity.news)

Марго Роббі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Звезды | Знаменитости ???? (@we_will__talk)

Селеста Вест

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)

Різ Візерспун

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)

Фото: Getty Images

Читай також:

Коли ретроградний Меркурій 2021: дати і застереження

Головні кольори 2021: Модні відтінки року за версією Pantone