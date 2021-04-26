Оскар 2021: кращі наряди зірок з червоної доріжки (ФОТО)

Червона доріжка премії «Оскар-2021»! Найкращі вбрання зірок (ФОТО)
«Оскар-2021» завершився! Дивися добірку найкращих зіркових образів з цього заходу
В ніч з 25 на 26 квітня у Голлівуді відбулася 93-а церемонія вручення «Оскара» — найбільш престижної премії у галузі кінематографу. Заповітні статуетки щорічно вручає Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, їх отримують кращі представники індустрії за внесок в її розвиток. До слова, повний список переможців премії «Оскар-2021» уже є на сайті Нового каналу, швидше за переходь за посиланням!
Якщо ж ти вже знаєш головні підсумки вечора, лови добірку кращих зіркових нарядів з червоної доріжки церемонії. Варто визнати, цього року гості заходу перевершили самих себе. Оціни оскаровські образи знаменитостей і обов’язково розкажи про своїх фаворитів у наших соціальних мережах!
Ніколетт Робінсон і Леслі Одом-молодший
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Стівен Ян
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Кері Малліган
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Різ Ахмед і Фатіма Фархін Мірза
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Зендея
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Лакіт Стенфілд
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Ванесса Кірбі
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Андра Дей
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Емералд Феннелл
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Скарлетт Йоганссон
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Геллі Беррі
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Марго Роббі
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Селеста Вест
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Різ Візерспун
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Фото: Getty Images
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