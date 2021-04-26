Позитив розстався з дружиною

Артист збирається офіційно оформлювати розрив стосунків

Чутки про те, що співак Позитив та його дружина Анна Андрійчук розійшлися вже давненько ходять в українських ЗМІ. Але лише нещодавно виявилося, що це не плітки, а реальність. Принаймні, таке враження складається зі слів Позитива під час одного з нещодавніх інтерв’ю.

– Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так. Як правильно її озвучити, – сказав співак на прохання прояснити ситуацію.

У мережі припускають, що причиною розриву могла стати співачка Мішель Андраде, з якою Позитив не так давно стали ведучими ювілейного сезону «Орел і Решка». Мовляв, у колег по сцені роман, який вони приховують.

Нагадаємо, що Позитив та його дружина Анна Андрійчук були разом понад 15 років.

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