Джон Траволта згадав про танець із принцесою Діаною у Білому домі

Селебріті розповів про пам’ятний момент з королевою сердець

Голлівудський актор Джон Траволта нещодавно пригадав про пам’ятний танець із принцесою Діаною. Про це він розповів у новому інтерв’ю виданню Esquire Mexico.

У 1985 році Джон Траволта та Леді Ді зустрілися на вечері в Білому домі, яку влаштовував тодішній президент Рональд Рейган і його дружина Ненсі.

– Подумайте про обстановку. Ми були в Білому домі. Північ. Сцена схожа на сон. Я підходжу до неї, торкаюся її ліктя, запрошую на танець. Вона обертається і обдаровує мене чарівною усмішкою, трохи сумною, і приймає моє запрошення. І ось ми танцювали разом, як у казці. Хто б міг уявити, що зі мною коли-небудь трапиться щось подібне? Я був досить розумний, щоб зберегти це у своїй пам’яті як особливий, чарівний момент, – пригадав актор.

За словами Джона Траволти, потанцювати з принцесою Діаною не було його ідеєю. Зірці запропонувала піти на такий крок Ненсі Рейган. Мовляв, дружина принца Чарльза сама попросила її про це.

Фото: Getty Images

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