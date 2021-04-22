Nino Basilay – Полетели: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Підопічна MONATIK Corporation Nino Basilaya презентувала новий кліп на трек «Полетели».

У новій пісні, починаючи з вокального інтро, відчувається легкий танцювальний вайб таких довгоочікуваних дискотек. Зйомки проходили в Одесі в день народження Nino. Пісню спродюсував MONATIK, режисером кліпу виступила Таню Муіньйо.

Дивитися прем’єру кліпу Nino Basilaya – «Полетели» онлайн:

– Мені все одно, я сьогодні горю танцями. Адже в музиці так багато світла! Щиро вважаю, що ми не повинні відволікатися на погані новини. Проживати, насолоджуючись кожною подарованою миттю. Ми ж і є те полум’я, яке пробуджує все навколо себе. Ми самі творці свого настрою і способу життя, тому полетіли … !!! – поділилася Nino Basilaya.

У кліпі Nino зважилася на сміливі експерименти з образом, демонструючи галерею трендів цього року: «ядерна» хімічна завивка, дрібні «бублики» з волосся і отруйні неонові фарби в образах. VIP-гостями дискотеки в кліпі стали MONATIK і Lida Lee.

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