Дакота Джонсон зніметься в екранізації роману Джейн Остін

Зірка трилогії «50 відтінків сірого» стане частиною нового проекту Netflix

Американська акторка Дакота Джонсон зніметься в екранізації роману «Переконання» Джейн Остін. Про це пише Deadline.

Фільм розповість про непросте життя та долю дівчини Енн Елліот. Її сім’я перебуває на межі банкрутства, а Енн виявляється єдиною, хто може врятувати родину від фінансового краху. Проте, для цього їй потрібно вийти заміж за багатого чоловіка. Але її серце належить іншому, який нещодавно повернувся у її життя. Тепер Енн доведеться обирати між коханням та обов’язком перед родиною.

Режисером адаптації виступить Керрі Крекнелл. Сценарій написали Рон Басс та Еліс Вікторія Вінслов. Продюсерами стали Ендрю Лазар, Крістфна Вайсс Лурі, Елізабет Кантійон, Майкл Констейбл і Девід Флігель.

Фото: Getty Images

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