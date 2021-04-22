Культовий ситком «Як я зустрів вашу маму» отримає продовження

Проект розповість жіночу версію знайомства батьків своєму чаду

Стрімінг Hulu збирається зняти сиквел серіалу «Як я зустрів вашу маму». Про це пише CNN.

Відомо, що платформа вже замовила 10-серійне продовження серіалу «Як я зустрів вашу маму». Проект називатиметься «Як я зустріла твого тата». Він покаже дівчину Софі, яка розповідає своєму сину історію знайомства з його батьком. Події розпочнуться у 2021 році та покажуть сучасне життя.

Головну роль у серіалі зіграє Гіларі Дафф. Виконавчими продюсерами виступлять шоураннери «Як я зустрів вашу маму» — Картер Бейз і Крейг Томас. Авторами стали Ісаак Аптакер і Елізабет Бергер.

Чи буде нова історія пов’язана з оригінальною «Як я зустрів вашу маму», поки невідомо. Також загадкою залишається те, чи побачимо ми улюблених персонажів Лілі, Маршала, Теда, Барні та Робін у новому проекті.

Читай також:

На чебуреках: Як Потап почав заробляти під час карантину

Не можна не сміятися: Як з японської переклали нову посаду принца Гаррі