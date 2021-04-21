Як Потап почав заробляти під час карантину

Артист відкрив новий бізнес

Український репер Потап відомий не лише своїми шоу-бізнесовими проектами, а й багатьма іншим. Як виявилося нещодавно, у продюсера є заклади громадського харчування.

Журналісти програми «Викриття» телеканалі KYIV. LIVE з’ясували, що Потап відкрив чебуречну, щоправда не в Києві, а у Чернігові. Окрім цього, станом на сьогодні він вже подав документи на власну торгову марку, яка стосується закладів громадського харчування та обслуговування на виїзді.

Зараз в Чернігові вже працює служба доставки під назвою, зазначеною у поданих документах. З незвичайних страв – чебупіца, гібрид чебурека і піци.

Читай також:

Не можна не сміятися: Як з японської переклали нову посаду принца Гаррі

На прогулянці: Біллі Айліш підловили з новим бойфрендом