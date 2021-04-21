Як з японської переклали нову посаду принца Гаррі

Користувачі соціальних мереж серйозно підхопили цю тему

Не так давно стало відомо, що принц Гаррі отримав роботу в каліфорнійському стартапі «BetterUp Inc». Офіційно його посада там звучить як Chief Impact Officer. Щоб було легше, її назву скорочують до CHIMPO. А японському сленгу це слово перекладається як «пеніс».

Такий збіг помітив один з користувачів соціальних мереж у Японії. Одними з перших про це написало японське видання SoraNews24, а вже потім інфопривід підхопили у Daily Mail.

«Уявіть, якби він приїхав до Японії та представився чиновникам як CHIMPO? Я б хотів побачити їхні обличчя!» – написав один японець в соцмережі.

Фото: Getty Images

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