Не можна не сміятися: Як з японської переклали нову посаду принца Гаррі
Користувачі соціальних мереж серйозно підхопили цю тему
Не так давно стало відомо, що принц Гаррі отримав роботу в каліфорнійському стартапі «BetterUp Inc». Офіційно його посада там звучить як Chief Impact Officer. Щоб було легше, її назву скорочують до CHIMPO. А японському сленгу це слово перекладається як «пеніс».
Такий збіг помітив один з користувачів соціальних мереж у Японії. Одними з перших про це написало японське видання SoraNews24, а вже потім інфопривід підхопили у Daily Mail.
«Уявіть, якби він приїхав до Японії та представився чиновникам як CHIMPO? Я б хотів побачити їхні обличчя!» – написав один японець в соцмережі.
Фото: Getty Images
Читай також:
На прогулянці: Біллі Айліш підловили з новим бойфрендом
Занадто красивий: Бред Пітт боявся, що його зовнішність зруйнує його кар’єру