Бред Пітт боявся, що його зовнішність зруйнує його кар’єру

Селебріті переймався, що стане заручником однотипних ролей

Голлівудський актор Бред Пітт завжди подобався дівчатам за своє личко та сексуальне тіло. Але мало хто знав, що він сам дуже переживав на рахунок своєї зовнішності. Виявилося, що Бред Пітт боявся стати заручником однотипного образу «красунчика» у кіно. Інформація про це з’явилася у новому випуску E! True Hollywood Story.

Після успіху в фільмі «Тельма і Луїза» 1991 року Бред Пітт хвилювався, що його красива зовнішність може завадити його кінокар’єрі. Актор хотів грати різних персонажів, але переживав, що усі помічатимуть у ньому лише зовнішність.

Але одного дня селебріті познайомився режисером Домініком Сеною. Він взяв Бреда Пітта на роль убивцю Ерла Грейса у фільмі «Каліфорнія». Це був своєрідний дебют актора у абсолютно іншому амплуа, не харизматичного красунчика.

– Він заявив, що хоче чогось зовсім іншого, і я подумав: «Боже, у мене є для тебе роль». Я зустрівся з Бредом, і мені сподобався його погляд на персонажа. Я знав, що це той самий хлопець, — розповів режисер.

Після цього Бред Пітт нарешті почав грати різнопланових персонажів.

Фото: Getty Images

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