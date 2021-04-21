Біллі Айліш підловили з новим бойфрендом

ЗМІ активно намагаються з’ясувати, що робиться в особистому житті артистки

Американська співачка Біллі Айліш закрутила новий роман. Принаймні, про це свідчать нещодавні фото, які зробили папараці на півночі Санта-Барбари.

Як видно на знімках, Біллій Айліш прогулювалася компанії 29-річного актора Брендон Квентіон Адамс, а пізніше стоялася з ним в обіймах. Дівчина була одягнена в чорну толстовку Snoop Dogg і велошорти, а хлопець був одягнений в оверсайз толстовку, джинси та бейсболку New Orleans Saints.

Американські журналісти вже пройшлися по підпискам Біллі Айліш в Instagram та з’ясували, що вся родина співачки підписана на Брендона. Можливо, селебріті вже встигла познайомити хлопця з ріднею.

Фото: Getty Images

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