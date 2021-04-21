Єлизавета ІІ наважилася на переїзд

Монархиня може назавжди залишити Букінгемський палац

Королева Єлизавета ІІ готується до переїзду зі своєї королівської резиденції. Причиною тому могла послужила смерть її чоловіка принца Філіпа.

Одразу зазначимо, що Єлизавета ІІ точно не планує переїжджати до внука принца Гаррі, який з дружиною Меган Маркл та сином Арчі живуть у США. Нещодавно королева вшанувала традиції батьків і на вихідні поїхала у Віндзор, але повертатися в офіційну резиденцію їй не хотілося. Виявляється, що жити у столиці Британії монархині більше не хочеться.

Як повідомляють джерела Daily Mail , Єлизавета ІІ вирішила назавжди переїхати у Віндзорський замок. І кажуть, що причина у тому, що саме там на території каплиці Святого Георгія поховали її чоловіка.

Фото: Getty Images

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