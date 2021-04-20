Адель зустрічається з другом дитинства

Після розлучення зірці приписують вже не перший роман

Британська співачка Адель почала зустрічатися з другом дитинства. Принаймні, такі чутки почали ходити у західних ЗМІ.

Інсайдери говорять, що Адель відновила спілкування зі старим приятелем рік тому, коли повернулася до Великобританії. Тоді вони зустрілися на вечірці спільних знайомих та зрозуміли, що їх дружба повинна вийти на новий рівень.

За словами близького до зірки джерела, вона не збирається розкривати особистість свого бойфренда, але її рідні та друзі вже знають про нього.

– З огляду на те, що між ними вже була дружба, справи розвиваються швидко, і вони обидва дуже щасливі, – сказав інформатор виданню Mirror.

Варто зауважити, що після розлучення з Саймоном Конеккі співачці Адель встигли приписати вже не один роман.

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