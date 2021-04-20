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Найбільший страх: Наталя Могилевська зізналася, що боїться сходів

Наталя Могилевська зізналася, що боїться сходів

Артистка розповіла про причину своєї найбільшої фобії

Українська співачка Наталя Могилевська зізналася, що не на жарт боїться сходів. Про це зірка зізналася у своєму Instagram.

Як виявилося, цей незвичайний страх зародився у Наталі Могилевської ще у дитинстві. У п’ятирічному віці вона впала зі сходів та  розбила голову, яку довелося зашивати.

«Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку», – поділилася Наталя Могилевська.

Як поділилася співачка, навіть вихід на паркет одного з танцювальних проектів для неї був важким. Адже спочатку потрібно було спуститися зі сходів. Також, окрім страху сходів, Могилевська має ще й акрофобію – страх висоти.

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