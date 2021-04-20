Наталя Могилевська зізналася, що боїться сходів

Артистка розповіла про причину своєї найбільшої фобії

Українська співачка Наталя Могилевська зізналася, що не на жарт боїться сходів. Про це зірка зізналася у своєму Instagram.

Як виявилося, цей незвичайний страх зародився у Наталі Могилевської ще у дитинстві. У п’ятирічному віці вона впала зі сходів та розбила голову, яку довелося зашивати.

«Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку», – поділилася Наталя Могилевська.

Як поділилася співачка, навіть вихід на паркет одного з танцювальних проектів для неї був важким. Адже спочатку потрібно було спуститися зі сходів. Також, окрім страху сходів, Могилевська має ще й акрофобію – страх висоти.

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