Як Єлизавета ІІ святкуватиме день народження

Запланований ювілей монархиня проведе не так, як планувала раніше

21 квітня королева Єлизавета ІІ буде відмічати своє 95-річчя. Але через нещодавню смерть свого чоловіка принца Філіпа, правительці Великобританії буде не до цього.

Як пише видання Daily Mail, цього року королева Єлизавета ІІ вирішила обійтися без свого традиційного офіційного портрету. Вона ще не готова до традиційних заходів через болючу втрату чоловіка.

– Відсутність принца Філіпа не можна ігнорувати. Єлизавета II відмовилася від планів на фото в день народження, оскільки знаходиться в жалобі по коханому чоловіку. Вперше за 70 років його не буде поруч з нею в свято – все буде зовсім по-іншому, – зазначив королівський експерт.

А через карантин на святкування будуть запрошені лише працівники Віндзорського замку. Фактично, Єлизавета ІІ зустріне 95-річчя без свого найближчого рідного оточення.

Фото: Getty Images

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