Гаррі Стайлз вкрав образ Вєрки Сердючки (ФОТО)

Українська артистка порівняла аутфіт британського виконавця зі своїм

Головна зірка українського шоу-бізнесу Вєрка Сердючка натякнула, що співак Гаррі Стайлз вкрав її образ, в якому виступив на «Греммі-2021».

У своєму Instagram зіркова провідниця опублікувала фотоклаж, на якому показала свій лук у 1998 році та аутфіт Гаррі Стайлза під час виступу на «Греммі-2021». На фотобатлі обоє постали у чорних речах, а на шиї красувалося яскраве боа.

Фанати Вєрки Сердючки прозріли від такого порівняння та почали закидати зірку компліментами щодо неповторності та почуття стилю. «Ти була в тренді, коли ніхто не знав слово тренд», – зазначив хтось з користувачів соцмережі. Що тут скажеш, мода 90-х і справді повертається! в захваті від такого порівняння.

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