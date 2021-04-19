Джастін Бібер з’явиться у спецепізоді Друзів в костюмі картоплі

Селебріті потрапить на знімальний майданчик улюбленого шоу

Американський співак Джастін Бібер візьме участь у реюніоні легендарного серіалу «Друзі». Про це пише The Sun.

Оскільки Джастін Бібер є один з найбільших фанатів серіалу «Друзі», творці проекту вирішили залучити його до зйомок. Відомо, що у реюніоні артист з’явиться в знаменитий костюм картоплі з антенами, в який вдягався Росс на хелловінську паті у восьмому сезоні.

via GIPHY

– Джастін отримав честь бути учасником зйомок і не відмовився одягнути безглуздий костюм. Все було організовано як військова операція, щоб тримати деталі в секреті, і Джастіну це вдалося, — розповів інсайдер.

Прем’єра спецепізоду «Друзі» повинна відбутися цього року на HBO Max.

Фото: Getty Images

Читай також:

Циклічність моди: Гаррі Стайлз вкрав образ Вєрки Сердючки (ФОТО)

Гори до тла. Новий кліп гурту SunSay: Дивимось!