Гори до тла. Новий кліп гурту SunSay: Дивимось!

Минулий рік змусив кожного з нас замислитися про крихкість життя – і навчитися цінувати те, що у нас є. Про це – новий трек «Гори до тла» гурту SunSay, написаний Андрієм Запорожцем рівно рік тому, в розпал першого локдауна. У рядках пісні – «Мы так устали жить в сети без глаз, и ждать, пока без нас поделят власть» – відгукується і порядок денний, і тривоги кожної людини на нашій планеті.

– Пісня була створена в самий розпал першого локдауна, коли переважало почуття невизначеності. Кожен захід сонця здавався прекраснішим від усвідомлення крихкості життя … Фраза «гори до тла» прийшла мені на думку, коли я дивився на захід сонця. Це пісня про цінність людського життя, нагадування про те, що все може закінчитися у будь-який момент, і в якомусь сенсі це залежить від кожного. Пандемія та локдаун дуже розділили нас – саме тому нам варто ще більше згуртуватися, я маю на увазі все людство. Ну а друга частина пісні присвячена коханню на відстані: нас з коханою на півроку розлучив карантин, і я написав ці рядки, перебуваючи під впливом вимушеного розставання. – розповідає лідер гурту SunSay Андрій Запорожець.

Ліричний настрій «Гори до тла» втілений і в кліпі. Головні герої – пара закоханих, які постають перед складним вибором, але в підсумку обирають любові. Співрежисерами відео стали Андрій Запорожець і Олександр Добрєв. Олександра добре знають в українському музичному середовищі: досвідчений фотограф і оператор, за останні роки він встиг попрацювати з першим ешелоном українських музикантів, від ONUKA до Alyona Alyona. Стиліст кліпу – Роман Руднєв, а над кольором працював колорист Артем Стретович. Виконавчий продюсер відео – Ніна Марченко.

Знімали кліп на базі відпочинку Дивний острів в Харківській області, на березі річки Сіверський Донець. Осяяні м’яким сонцем пейзажі стали ідеальною декорацією для затишної історії про кохання. Ну а ключовий образ кліпу – яскраве, ніби палаюче сонце – у фінальних кадрах напевно пізнає кожен: це фотографії сонця, зроблені влітку 2020 року космічним апаратом Solar Orbiter, що облетіли весь світ.

Нагадаємо, що з часів попереднього альбому SunSay «Вище голови» пройшло більше чотирьох років. Зараз музиканти працюють над новим матеріалом, але анонсувати його не поспішають – справжній аналоговий звук не любить поспіху. Хоча деякі подробиці все ж відомі – так, у новий альбом SunSay увійдуть нові треки «Будешь ли ты со мной», «Снежно» и «Тонкая нить».

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