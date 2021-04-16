Артем Пивоваров – Рандеву: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Український співак і саундпродюсер Артем Пивоваров представив нову пісню і кліп до неї під назвою «Рандеву».

Дивитися прем’єру кліпу Артем Пивоваров – «Рандеву» онлайн:

«Рандеву» – це перша глава стихії повітря. Яскрава відеоробота відображає багатогранне музичне наповнення самої пісні, передаючи її настрій в соковитих кадрах і епатажності героїв. У пісні задіяно безліч живих музичних інструментів – акустичні гітари, трембіта, дудук, сопілка, труби і навіть азіатські голоси, записані на диктофон артистом під час подорожей.

– Фінальна ідея кліпу прийшла до нас приблизно за місяць до зйомок після обговорень абсолютно різних сценаріїв. Ця робота для мене як новий «виток» в моїй творчості. Це перший кліп, в якому я буду грати не того Артема Пивоварова, якого ви звикли бачити і чути, а актора, який зіграв 5 зовсім різних ролей. Одна з головних ідей полягає в тому, що персонаж в ролі прибиральника, який працює в незвичайному місці, відкриває свій внутрішній світ, в якому живуть ще інші персонажі. І під час всієї історії він спілкується і ходить з ними на рандеву, – поділився Артем Пивоваров.

Ідея кліпу – показати, як важливо «ходити на рандеву» з самим собою, відкриваючи в собі нові дивовижні світи, часом «ті, що сплять» і заховані в повсякденному житті. Показати, що кожному з нас може бути неймовірно захоплююче і цікаво навіть наодинці з собою.

Режисером відеороботи став незмінний Тарас Голубков, який в черговий раз разом з Inakshe production не побоялися експериментів і взяли на себе виклик здивувати і викликати усмішку у глядача.

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