KAZKA – М’ята: слухати онлайн

Український гурт KAZKA презентував новий трек під назвою «М’ята». Це перша пісня колективу після тривалої перерви.

Слухати нову пісню KAZKA – М’ята онлайн:

– Ця пісня дуже особлива: вона про казкову дівчину та її першу закоханість. Думаю, вона буде до душі всім, незалежно від віку. Особливо напередодні літа, адже вона дуже свіжа, під неї можна розчинятися в танці та нових почуттях, — розповідає солістка гурту Саша Заріцька.

Свою нову пісню KAZKA асоціює з магією, яка поглинає, занурює у таємничий світ мавок та сон-трави, де посеред ночі блукає загублений вогник, а блискавки крають лілове небо навпіл, цілунки прохолодні, як м’ята, трава прим’ята і несила пручатися всеохоплюючій силі любові.

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