У Голлівуді перезнімуть «Іронію долі» з Еммою Робертс

Радянський фільм отримає друге дихання

У Голлівуді збираються перезняти відому новорічну кінострічку «Іронія долі, або З легким паром!». Новий фільм отримав назву «About Fate». Про це повідомляє кінокомпанія Central Partnership.

Відомо, що головну роль Наді віддали американській акторці Еммі Робертс. Крім того, у фільмі беруть участь Томас Манні Брітт Робертсон. Ймовірно, Женю Лукашина зіграє Гаррет Хедлунд.

Над сценарієм працює Тіффані Полсен. А режисером став Марюс Вайсберг.

– Я дуже радий, що наше радянське культурну спадщину тепер стане надбанням усього світу. Я довгі роки працював над цим проектом, і ось нарешті завдяки моєму партнерові Володимиру Кошелева, вдалося створити блискучий сценарій, – прокоментував Марюс.

Планується, що зйомки англомовної «Іронії долі» розпочнуться вже цього літа.

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