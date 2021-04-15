Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес офіційно розсталися

Зіркова пара розірвала заручини

Американська співачка Дженніфер Лопес і бейсболіст Алекс Родрігес офіційно розлучилися. Про це пише видання People, посилаючись на офіційну заяву пари.

Після серйозних проблем у стосунках та звинуваченнях Алекса Родрігеса у зрадах Джей Ло все ж наважилася дати коханому ще один шанс, щоб налагодити стосунки. Кілька тижнів зірки намагалися розібратися, чи варто їм бути разом. І ось тепер офіційно вирішили, що жити «довго й щасливо» краще одне без одного.

«Ми зрозуміли, що нам краще залишитися друзями, і сподіваємося, що нам вдасться зберегти дружні відносини. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати один одного в наших спільних справах і проектах. Ми бажаємо всього найкращого один одному і дітям один одного. З поваги до них, нам нема чого більше сказати, лише подякувати всім, хто писав нам добрі слова і надавав підтримку», – наголошується в заяві.

Фото: Getty Images

Читай також:

Дженніфер Еністон прокоментувала чутки щодо майбутнього материнства

«Вона дорослішає і розвивається»: Jerry Heil їде в США