Хто проведе Оскар-2021?

Організатори кінопремії відібрали зіркових ведучих?

Барабанний дріб… І ведучими церемонії «Оскар-2021» стали Бред Пітт, Зендая, Різ Візерспун і Хоакін Фенікс! Саме вони будуть оголошувати переможців у номінаціях та розважатимуть гостей на 93-й церемонії. Про це в Instagram повідомили організатори заходу.

Цікаво, що офіційно цю фантастичну четвірку не називають ведучими. Важається, що роль ведучих на себе беруть запрошені селебріті, які і залишаються у статусі запрошених. Серед останніх також можна буде побачити Лору Дерн, Гаррісона Форда, Реджіну Кінг, Рене Зеллвегер, Пон Джун Хо та інших.

Нагадаємо, що цього року церемонія вручення премій «Оскар» відбудеться в ніч з 25 на 26 квітня у традиційному форматі у Лос-Анджелесі.

Фото: Getty Images

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