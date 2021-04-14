Тілоохоронець дружини кілера: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Millennium Films опублікувала трейлер комедійного бойовика «Тілоохоронець дружини кілера».

Тілоохоронець дружини кілера – дивитися трейлер онлайн:

Нарешті відбулося довгоочікуване возз’єднання зухвалої парочки, за якою всі скучили! Кілеру міжнародного рівня і його професійному тілоохоронцю таки вдалось потоваришувати – і це було крутезно! Тепер вони об’єднуються, щоб захистити дружину найманого вбивці. Продовження нестримної комедії обіцяє ще більше екшну, гумору і шикарної акторської гри.

У фільмі зіграли Раян Рейнольдс, Семюел Л. Джексон, Сальма Гаєк, Антоніо Бандерас, Морґан Фрімен та інші. Режисером виступив Патрік Г’юз.

Прем’єра фільму «Тілоохоронець дружини кілера» запланована на 16 червня 2021 року.

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